Сайт портфолио

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок188 просмотров

Нужно сделать сайт портфолио для видео, пример: http://www.because-recollection.com/klaxons

Обратите внимание на интересный интерактив, который предлагается пользователю, именно такой и должен быть на моём сайте. Работа не хитра, но требует качества и стиля. 

8 лет назад
DSattarov
Дмитрий 
31 год
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров