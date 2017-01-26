Разработать сайт HYIP проекта по ТЗ

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок198 просмотров

Необходимо создать хайп проекты с матричным маркетингом, поэтому ищу специалиста (или коллектив) с опытом создания МЛМ и HYIP проектов (это основное требования).

Есть:

  • домен
  • хостинг - VDS/VPS
  • техзадание (текст+макеты экранов)
  • видеролики и маркетинговые материалы
Нужно сделать:

  • дизайн
  • верстку
  • программирование
  • развертывание на хостинге (заказчика)
  • проверку корректности расчетов по маркетинг плану (очень важно)
  • тестирование на ошибки в логике и работоспособности
  • нагрузочное тестирование (сколько одновременно пользователей выдержит сайт)
  • подключение/настройку CloudFlare (защита от Dos/Ddos)
Техзадание и макеты интерфейса (прототип), отправлю всем кто откликнется и имеет опыт в создании подобных проектов. Автоответы и нерелевантные ответы удаляются сразу, если вы ознакомились с задачей, напишити в первой строке ответа "я не робот". Если у вас в портфолио есть  выполенные проекты подобного типа - в ответах указывайте ссылки на них.

P.S. Бюджет до 1500 usd, сроки до 30 дней

Cloudflare
8 лет назад
finexlab
Игорь 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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