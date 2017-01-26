Разработать сайт HYIP проекта по ТЗ

Необходимо создать хайп проекты с матричным маркетингом, поэтому ищу специалиста (или коллектив) с опытом создания МЛМ и HYIP проектов (это основное требования).

Есть:

домен

хостинг - VDS/VPS

техзадание (текст+макеты экранов)

видеролики и маркетинговые материалы

дизайн

верстку

программирование

развертывание на хостинге (заказчика)

проверку корректности расчетов по маркетинг плану (очень важно)

тестирование на ошибки в логике и работоспособности

нагрузочное тестирование (сколько одновременно пользователей выдержит сайт)

подключение/настройку CloudFlare (защита от Dos/Ddos)

Техзадание и макеты интерфейса (прототип), отправлю всем кто откликнется и имеет опыт в создании подобных проектов. Автоответы и нерелевантные ответы удаляются сразу, если вы ознакомились с задачей, напишити в первой строке ответа "я не робот". Если у вас в портфолио есть выполенные проекты подобного типа - в ответах указывайте ссылки на них.

P.S. Бюджет до 1500 usd, сроки до 30 дней