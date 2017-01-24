Сайт кредитного сервиса

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Закрыт16 заявок142 просмотра

Нужно создать сайт наподобие filkos

Лендинговая страница.

Анкета с зависимым меню (где регионы). Нужно 3 анкеты отдельно на Россию, Украину и Казахстан

Кредитный калькулятор

Приоритетные движки Joomla и Вордпресс.

Пишите сразу цену.

JoomlaWordPress
8 лет назад
Dreem
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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