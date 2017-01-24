Нужно составить ТЗ на разработку проекта-аналога http://www.liveexpert.ru/expert ТЗ нужно составить по пунктам: 1) Описание проекта 2) Дизайн проекта 3) Функциональные требования 4) Процесс разработки ТЗ должно максимально подробно описывать весь функционал ...
Сайт кредитного сервиса
Нужно создать сайт наподобие filkos
Лендинговая страница.
Анкета с зависимым меню (где регионы). Нужно 3 анкеты отдельно на Россию, Украину и Казахстан
Кредитный калькулятор
Приоритетные движки Joomla и Вордпресс.
Пишите сразу цену.
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