Создать сайт

Создание сайта зоосалона под ключ. Работы включают в себя:

Дизайн и верстка примерно 10 страниц. Главная страница блочная (слайд). Адаптивная развертка для различных разрешений, в том числе и мобильных браузеров. Использованием современного моушен эффектов в интерфейсе. Дизайн (прорисовка): иконок, кнопок, рамок. Логотип, корпоративные цвета, шрифты для графического оформления имеются.

Более подробная информация изложена в проекте технического задания. Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание и цену за работу. Жду Ваших предложений!