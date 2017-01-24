Одностраничный сайт. Две основных функции: записи голоса пользователя с микрофона и проигрывание пользователю звуковых файлов. Подробное ТЗ в Приложении. Имеются две предварительные версии сайта. Предоплата исключаается
Создать сайт
Создание сайта зоосалона под ключ. Работы включают в себя:
Дизайн и верстка примерно 10 страниц. Главная страница блочная (слайд). Адаптивная развертка для различных разрешений, в том числе и мобильных браузеров. Использованием современного моушен эффектов в интерфейсе. Дизайн (прорисовка): иконок, кнопок, рамок. Логотип, корпоративные цвета, шрифты для графического оформления имеются.
Более подробная информация изложена в проекте технического задания. Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание и цену за работу. Жду Ваших предложений!
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