Добрый день, ищу человека который поможет реализовать проект, основная цель которого это продажа игровых аккаунтов, безусловно один из основных критериев это качественный/ красивый дизайн, а так же реализация индивидуальных идей, хороший функционал. Адаптация для моб ...
Разработка сайта для стартапа в области консалтинга
Здравствуйте!
Нам требуется разработка сайта.
Вот некая исходная информация. С удовольствием отвечу на дополнительные вопросы или лучше заполню бриф.
Во вложении структура информации, а также разбивка потенциальных посетителей по целям (чтбы было понятно для чего и для кого эту информацию структурировать)
1. СMS– Битрикс Малый бизнес (Досталась по наследству, хотели бы использовать ее)
2. Адаптация под мобильные устройства
3. Языки – русский, английский
4. Дизайн и структура – поскольку на сайт смогутзаходить разные категории посетителей с отличными от других целями и потребностями в информации, причем часто им необходимо обеспечить вполне
определенную последовательность предоставления информации, мы не хотели бы
чтобы это был лэндинг пейдж. Клиент должен иметь возможность просто и быстро
найти информацию, которая ему необходима и максимум в 2-3 клика получить к ней
доступ. Образец по дизайну, на который мы хотели бы ориентироваться: https://meduza.io/razbor , https://meduza.io/cards/vse-hvalyat-novoe-lekarstvo-kak-ponyat-chto-eto-normalnyy-preparat, https://meduza.io/shapito
Еще пример, но скорее по форме предоставления информации, нежели по структуре или дизайну: http://www.antech.ru/
5. Кнопки социальных сетей (поделиться ссылкой)
6. Авторизация через социальные сети
7. Интерактив с посетителями: отправка заявок,сообщений/комментариев, онлайн-чат (консультации)
Поскольку проект на стадии запуска и ограничен в финансах и человеческих ресурсах (реализуют 3 человека), а сайт предполагает приличный объем работы, в том числе и с нашей стороны по подготовке исходной информации, то идеальным решением был бы запуск сайта по частям.
Но важно, чтобы структура сайта сразу предполагала тот набор разделов, который указан в файле, т.к. в течение 3-4 месяцев планируется реализовать проект в полном объеме.
Буду признателен, если предложите варианты разбиения процесса на этапы и ваше видение стоимости как всего сайта в целом, так и отдельных этапов.
Спасибо.
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