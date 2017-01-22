Разработка сайта для стартапа в области консалтинга

Здравствуйте!

Нам требуется разработка сайта.

Вот некая исходная информация. С удовольствием отвечу на дополнительные вопросы или лучше заполню бриф.

Во вложении структура информации, а также разбивка потенциальных посетителей по целям (чтбы было понятно для чего и для кого эту информацию структурировать)

1. СMS– Битрикс Малый бизнес (Досталась по наследству, хотели бы использовать ее)

2. Адаптация под мобильные устройства

3. Языки – русский, английский

4. Дизайн и структура – поскольку на сайт смогутзаходить разные категории посетителей с отличными от других целями и потребностями в информации, причем часто им необходимо обеспечить вполне

определенную последовательность предоставления информации, мы не хотели бы

чтобы это был лэндинг пейдж. Клиент должен иметь возможность просто и быстро

найти информацию, которая ему необходима и максимум в 2-3 клика получить к ней

доступ. Образец по дизайну, на который мы хотели бы ориентироваться: https://meduza.io/razbor , https://meduza.io/cards/vse-hvalyat-novoe-lekarstvo-kak-ponyat-chto-eto-normalnyy-preparat, https://meduza.io/shapito

Еще пример, но скорее по форме предоставления информации, нежели по структуре или дизайну: http://www.antech.ru/

5. Кнопки социальных сетей (поделиться ссылкой)

6. Авторизация через социальные сети

7. Интерактив с посетителями: отправка заявок,сообщений/комментариев, онлайн-чат (консультации)

Поскольку проект на стадии запуска и ограничен в финансах и человеческих ресурсах (реализуют 3 человека), а сайт предполагает приличный объем работы, в том числе и с нашей стороны по подготовке исходной информации, то идеальным решением был бы запуск сайта по частям.

Но важно, чтобы структура сайта сразу предполагала тот набор разделов, который указан в файле, т.к. в течение 3-4 месяцев планируется реализовать проект в полном объеме.

Буду признателен, если предложите варианты разбиения процесса на этапы и ваше видение стоимости как всего сайта в целом, так и отдельных этапов.

Спасибо.