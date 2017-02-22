Создать сайт под ключ, желательно на Wordpress

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Завершен28 заявок239 просмотров

Надо создать сайт медицинской компании,

сайт не сложний, есть перечень похожих сайтов. Срок исполнения до 4 недель. Бюждет уточняйте.

WordPress
8 лет назад
Swiss7775
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dij0990
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$100
10 дней
Всё сделано быстро и качественно
Приятный человек, правильно и четко поставленное задание

Заявки фрилансеров

dij0990
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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