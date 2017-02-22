Сайт по коллективным закупкам. Суть - человек заходит на сайт, регистрируется, вносит деньги на счет, видит каталог товаров. Если среди них есть то что ему надо, регистрируется на товар, как только собирается нужное количество покупателей, ...
Создать сайт под ключ, желательно на Wordpress
Надо создать сайт медицинской компании,
сайт не сложний, есть перечень похожих сайтов. Срок исполнения до 4 недель. Бюждет уточняйте.
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