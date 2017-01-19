Создать инвестиционный проект

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Закрыт8 заявок156 просмотров

Требуется создать инвестиционный проект "под ключ".

По функционалу сайт должен повторять HYIP, т.е. Должны быть депозиты разными способами,

реинвестирование, вывод средств, история начислений и т.д. И т.п. И

обязательно реферальная система, высылайте портфолио похожих проектов

8 лет назад
guest_14843014409507
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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