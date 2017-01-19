Создать инвестиционный проект

Разработка сайта для магазина автозапчастей (самостоятельный). Подключение (экспорт) баз данных поставщиков. Поиск необходимых деталей по базе. "Конструкторы" и прочие варианты с арендой и абонентской платой не предлагать. Желательно иметь реализованные проекты по этому направлению.