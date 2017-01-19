Сайт с парсингом

Всем доброго дня! Вынужден написать отзыв про этого горе "профессионала". Так получилось, что судьба свела меняс этим человеком на букву М.... вы неправильно подумали, МОШЕННИКОМ! Поэтому вынужден предостеречь всех заказчиков ни в коем случае не связываться с этим персонажем!!! ОН ВАС ОБМАНЕТ!!! ЗАБЕРЕТ У ВАС ДЕНЬГИ И ПРОСТО НАПИШЕТ, "Я ПРИБОЛЕЛ", А ПОТОМ И ВО ВСЕ СГИНЕТ. Этот МОШЕННИК развел меня на 10 000 рублей, пообещав все сделать в срок,быстро и качественно, по факту получил только головную боль, - 10 000 рублей и проблему с заказом. Вот кошелек это МОШЕННИКА - 410011001921538. Скайп - mr.alexander86 УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА К АДМИНИСТРАЦИИ - ЗАБЛОКИРУЙТЕ ЭТОГО МОШЕННИКА, ЧТОБЫ ОН НИКОГО БОЛЬШЕ НЕ ОБМАНУЛ, КАК МЕНЯ!!!! А вот и быстрая реакция на отзыв: "Здравствуйте, как и говорил были большие проблемы со здоровьем, только на этой неделе выписался с больницы нормализовалось давление, получил гипертонический кризис я на днях восстановлю сайт и скину вам исходники обязательно"