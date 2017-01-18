Необходимо разработать сайт организации. Сайт - визитка с постоянно обновляемой новостной лентой (страницей). Требования: -разработать на этом шаблоне: http://the7.io; -оптимизация под все устройства; -интересный, свежий, оригинальный, удобный; -ссылки на нужные ...
Создание сайта - портфолио фотографа
Необходимо создать сайт - портфолио фотографа, с простым управлением и возможностью добавлять разделы, фото и тд
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