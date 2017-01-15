Нужно подправить сайт. Сейчас при публикации видео все едет. Также и с фото. Плюс нужно сделать, чтобы фотки можно по альбомам было складывать. Сейчас они выгружаются сплошным полотном. Также проблемы при загрузке текстовых файлов. Разработчик ...
Форум для профессионалов
Требуется создать сайт «под ключ», включая программную часть, дизайн, верстку и пр.Сайт представляет собой форум для профессионалов, совмещенный с системой рейтингования. Пользователи могут рейтинговать журналы и конференции, сопровождая свои оценки комментариями.
Требуется нетиповое решение, включающее разработку платформы-приложения, которая сможет обрабатывать информацию и выполнять поставленные задачи.
Функционал:
- Рейтинги, формирующиеся на основе ответов пользователей
- Поиск по журналами, конференциям, отзывам, вопросам с различными фильтрами
- Регистрация и личный кабинет пользователей
- Администрирование.
Заявки фрилансеров
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