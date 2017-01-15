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Закрыт5 заявок168 просмотров

Требуется создать сайт «под ключ», включая программную часть, дизайн, верстку и пр.Сайт представляет собой форум для профессионалов, совмещенный с системой рейтингования. Пользователи могут рейтинговать журналы и конференции, сопровождая свои оценки комментариями.

Требуется нетиповое решение, включающее разработку платформы-приложения, которая сможет обрабатывать информацию и выполнять поставленные задачи.

Функционал:

  • Рейтинги, формирующиеся на основе ответов пользователей
  • Поиск по журналами, конференциям, отзывам, вопросам с различными фильтрами
  • Регистрация и личный кабинет пользователей
  • Администрирование.
Подробное ТЗ будет предоставлено исполнителю.
8 лет назад
kascience
Антон 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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