Сайт под ключ БЦ

Обязательно присылайте примеры выполненных работ : (желательно чтобы исполнитель имел опыт создания сайтов в сфере недвижимости).

•Общие характеристики БЦ , фото , описание с фотографиями инфраструктуру, описание с транспортной доступностью

•Арендаторы( иконки с логотипами перечесление )

•Онлайн-заявка для обратной связи ( введите номер и вам обязательно перезвонят )

•Интерактивный план БТИ ( план этажей , с пометкой свободных и занятых площадей )

•Оплата парковочных мест

•желаемая площадь ( также можно сделать чтобы при заполненние желаемая площадь человек

мог оставить адрес электронной почты и номер телефона ) . ( раздел свободные офисы . и чтобы там был возможен поиск свободных площадей , но это более детально все будем прорабатывать ) Примеры : http://oasis-center.ru/floor/http://www.kaskad-nn.ru/zhk-lopatina/parkinghttp://oasis-center.ru/calc/http://k29arenda.ru/ Обязательно присылайте примеры своих работ !!!!