Создать сайт на Wordpress

Всем привет.

Нужен сайт для организации.

ТЗ - https://yadi.sk/d/-2MdaPE638y8qT

ТЗ немного изменится, это префинальный вариант.

Нужен исполнитель с хорошим знанием WP и опытом.

И обязательно адекватный и без "пропаданий".

Очень важно быть на связи и в любой момент иметь возможность показать работу.

Если что-то затягивается или вы не успеваете, обязательно предупреждать при первой возможности.

Графические элементы - с вас (сам сайт можно реализовать на шаблоне), но могут возникнуть необходимость в дополнительных элементах - делайте сами, или заказывайте.

По срокам все должно быть реализовано до 25 января +2-3 дня запаса на доработки.

От Вас жду портфолио и сумму, за которую можете реализовать.