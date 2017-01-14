Создать сайт на Wordpress

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Закрыт10 заявок302 просмотра

Всем привет.

Нужен сайт для организации.

ТЗ - https://yadi.sk/d/-2MdaPE638y8qT

ТЗ немного изменится, это префинальный вариант.

Нужен исполнитель с хорошим знанием WP и опытом.

И обязательно адекватный и без "пропаданий".

Очень важно быть на связи и в любой момент иметь возможность показать работу.

Если что-то затягивается или вы не успеваете, обязательно предупреждать при первой возможности.

Графические элементы - с вас (сам сайт можно реализовать на шаблоне), но могут возникнуть необходимость в дополнительных элементах - делайте сами, или заказывайте.

По срокам все должно быть реализовано до 25 января +2-3 дня запаса на доработки.

От Вас жду портфолио и сумму, за которую можете реализовать. 

WordPress
8 лет назад
Feetz
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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