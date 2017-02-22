Создание сайта(Вероятно 4 страницы с интернет магазином)

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен20 заявок271 просмотр

Друзья,

Требуется создание сайта включающего: Вероятно 4 страницы и каждая по своей тематике. Требуется полное создание начиная от : семантического ядра и заканчивая поддержкой после настройки SEO и выпуской сайта в "свет"(Использование  качественных CMS,логичная структура, !уникальные! продающие тексты, красивый и качественный котент, качественная внутренняя перелинковка, не ослепляющий, но красивый дизайн, грамотное составление заголовков и грамотное использование ключевиков)

3 страницы должны иметь функцию интернет магазина,

1 страница как партнёрская программа.

P.S.

Лодырям и лохотронщикам не рады!

Ждём предложений от людей, готовых добиваться качественного результата.

Критерии по которым мы будем проводить отбор перечислены выше

Вероятно это Вы?

P.P.S. 

Да-Да мы и сами можем сделать сайт, но ищем более опытных профи...

Коллеги, не подведите!

8 лет назад
guest_14843660002464
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

trifan112233
Александр 
32 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$450
14 дней
Александр, отлично справился с работой. В настоящий момент продолжаем работать с ним. Отличные решения и широкий спектр возможностей. Если еще думаете кого выбрать, то считаю, что выбор стоит остановить на его предложении.
Понравилось работать с Анатолием. Ответственно подходит к оплате и работе. В ходе выполнения предоставлял максимум информации.

Заявки фрилансеров

trifan112233
Александр 
32 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад