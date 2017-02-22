Создание сайта(Вероятно 4 страницы с интернет магазином)

Друзья,

Требуется создание сайта включающего: Вероятно 4 страницы и каждая по своей тематике. Требуется полное создание начиная от : семантического ядра и заканчивая поддержкой после настройки SEO и выпуской сайта в "свет"(Использование качественных CMS,логичная структура, !уникальные! продающие тексты, красивый и качественный котент, качественная внутренняя перелинковка, не ослепляющий, но красивый дизайн, грамотное составление заголовков и грамотное использование ключевиков)

3 страницы должны иметь функцию интернет магазина,

1 страница как партнёрская программа.

P.S.

Лодырям и лохотронщикам не рады!

Ждём предложений от людей, готовых добиваться качественного результата.

Критерии по которым мы будем проводить отбор перечислены выше

Вероятно это Вы?

P.P.S.

Да-Да мы и сами можем сделать сайт, но ищем более опытных профи...

Коллеги, не подведите!