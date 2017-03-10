Создание сайта на wordpress на базе католожного шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен7 заявок169 просмотров

Создание сайта с нуля, шаблон, хостинг, контент предоставляем.

ТЗ отправим дополнительно

WordPress
8 лет назад
exact_solutions
Елена 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Pixelsavenue
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$100
5 дней
Денис выполнил работу качественно с учетом всех пожеланий и деталей. Сотрудничеством довольна.
Проект был успешно завершен. Рад сотрудничать и в будущем

Заявки фрилансеров

Pixelsavenue
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад