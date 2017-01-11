Разработка сайта посуточной аренды квартир + SEO оптимизация

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Закрыт12 заявок148 просмотров

Здравствуйте,уважаемые фрилансеры.

Задача:разработать сайт посуточной аренды квартир в городе Батуми (Грузия), соблюдая

основные принципы юзабилити. В стоимость проекта должна быть включена внутрення

оптимизация. + Провести внешнюю оптимизацию сайта(желательно но не

обязательно).

Особенностипроекта:

 - возможность осуществять бронированиеклиентами через сайт.

 - подключение к основным платежным системам.

 - Наличие личного кабинета у каждогоарендодатора как в Букинге.

 - возможность вносить правки объектаразмещения менеджером проекта.

 - наличие инструментов повышения конверсиипроекта.

 - использование в процессе разработки готовыхCMS и соответствующих расширений под них.

 - наличие нескольких языков, как в админке сайта (вот это желательно, но необязательно), так и на самом сайте.

 

 Пример:batumistaу.ком (латиницей) , сделать нужно лучше.

 

Кто нужен?

 Специалист, который делал подобные проекты иимеет достаточно опыта.

 

Способырасчета:

 - можно через безопасную сделку, но раньше сэтим не работал.

 - Предоплата + оплата каждого этапа (этапыоговариваются отдельно).

 

Дополнительно:с учетом маленького размера проекта (Батуми это не вся Россия), а также готовых

шаблонов и расширений, прошу озвучить адекватные условия и цены, чтобы

упростить всем жизнь.

 

8 лет назад
georgiatour
36 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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