Разработка сайта посуточной аренды квартир + SEO оптимизация

Здравствуйте,уважаемые фрилансеры.

Задача:разработать сайт посуточной аренды квартир в городе Батуми (Грузия), соблюдая

основные принципы юзабилити. В стоимость проекта должна быть включена внутрення

оптимизация. + Провести внешнюю оптимизацию сайта(желательно но не

обязательно).

Особенностипроекта:

- возможность осуществять бронированиеклиентами через сайт.

- подключение к основным платежным системам.

- Наличие личного кабинета у каждогоарендодатора как в Букинге.

- возможность вносить правки объектаразмещения менеджером проекта.

- наличие инструментов повышения конверсиипроекта.

- использование в процессе разработки готовыхCMS и соответствующих расширений под них.

- наличие нескольких языков, как в админке сайта (вот это желательно, но необязательно), так и на самом сайте.

Пример:batumistaу.ком (латиницей) , сделать нужно лучше.

Кто нужен?

Специалист, который делал подобные проекты иимеет достаточно опыта.

Способырасчета:

- можно через безопасную сделку, но раньше сэтим не работал.

- Предоплата + оплата каждого этапа (этапыоговариваются отдельно).

Дополнительно:с учетом маленького размера проекта (Батуми это не вся Россия), а также готовых

шаблонов и расширений, прошу озвучить адекватные условия и цены, чтобы

упростить всем жизнь.