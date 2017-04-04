Необходимо разработать сайт для кинотеатра находящегося в конкретном одного города. На сайте необходимо будет учесть функционал: - афиша фильмов - карточка описания отдельного фильма - система онлайн-бронирования (с возможностью снятия брони) ...
Сайт спортивных прогнозов с парсером букмекеров
Задумывается, как сообщество или лига любителей прогнозов на спорт и спортивных ставок.
Если кратко, после регистрации посетитель получает возможность просмотреть, выбрать спортивное событие и сделать прогноз на его исход. Вероятность исхода (коэффициент на исход) должен быть актуальным на момент прогноза, обновляться по мере обновления коэффициентов на сайте букмекерской конторы или спортивных сайтах (myscore.ru, oddsportal.net).
У пользователя сайта есть возможность просматривать прогнозы, сделанные другими пользователями.
На выходе нужен рабочий сайт с полным функционалом.
Пример функционала сайта: kushvsporte.ru
Более подробно в приложенном файле и личном общении.
Работа только по безопасной сделке.
Выбранный исполнитель
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