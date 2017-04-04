Сайт спортивных прогнозов с парсером букмекеров

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Завершен5 заявок247 просмотров

Задумывается, как сообщество или лига любителей прогнозов на спорт и спортивных ставок.  

Если кратко, после регистрации посетитель получает возможность просмотреть, выбрать спортивное событие и сделать прогноз на его исход. Вероятность исхода (коэффициент на исход) должен быть актуальным на момент прогноза, обновляться по мере обновления коэффициентов на сайте букмекерской конторы или спортивных сайтах (myscore.ru, oddsportal.net).  

У пользователя сайта есть возможность просматривать прогнозы, сделанные другими пользователями.  

На выходе нужен рабочий сайт с полным функционалом.  

Пример функционала сайта: kushvsporte.ru 

Более подробно в приложенном файле и личном общении.

Работа только по безопасной сделке.

8 лет назад
Capperateru
Михаил 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

juvezz
Сергей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$100
25 дней
Сергей зарекомендовал себя, как исполнителя, который всегда на связи, готового прислушиваться и проявлять гибкость в работе. Так как я сам новичок, при составлении ТЗ были упущены некоторые принципиальные моменты, Сергей принимал дополнительные замечания и просьбы, которые ранее не были озвучены и был готов работать.
Было приятно работать!

Заявки фрилансеров

juvezz
Сергей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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