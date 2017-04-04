Сайт спортивных прогнозов с парсером букмекеров

Сергей зарекомендовал себя, как исполнителя, который всегда на связи, готового прислушиваться и проявлять гибкость в работе. Так как я сам новичок, при составлении ТЗ были упущены некоторые принципиальные моменты, Сергей принимал дополнительные замечания и просьбы, которые ранее не были озвучены и был готов работать.