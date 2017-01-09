Разработка landing website с формой бронирования

Коллеги, всем доброго времени суток!

Итак, прочитать о нас можно в профайле, а далее изложено ТЗ для задачи на ближайший проект. Сейчас есть свободный проект, если справитесь, то будем рады видеть в стройных рядах команды!

Имеющиеся материалы:

Дизайн-макеты 3-х страниц, которые будут использованы в дальнейшей работе;

Дизайн-макеты форм обратной связи и "спасибок".

(Присылаются только после первичных переговоров)

Что требуется:

Сверстать макеты страниц, форм, системы бронирования (полная версия, адаптив (причем адаптив должен нормально работать при изменении разрешения окна любого из браузеров, в т.ч. IE), мобильная версия);

Кроссбраузерность обязательна;

Спрограммировать с нуля систему бронирования (на основе примеров), типовые заготовки приниматься не будут, код проверяется строго!;

Выбрать CMS для решения задач, которая наиболее подходит под требования SEO, в т.ч.;

"Натянуть" сайт на движок, залить на хостинг;

Все настроить и проверить работоспособность.

Сроки и оплата:

10 дней на все;

оплата поэтапная (50% на момент, когда показываете верстку; 50% по сдаче проекта "под ключ").

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ!

Данное примечание ВАЖНО! Если у Вас возникают вопросы по ТЗ, обращайтесь, мы на них ответим.