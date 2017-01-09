Типа utkonos, но с готовыми php-скриптами. Особенность заключается в том чтобы могли заказывать только рестораны и кафе, а не физики. Так же чтобы фермеры могли сбывать продукцию в магазин. Валюта расчетов нестандартная ...
Разработка landing website с формой бронирования
Коллеги, всем доброго времени суток!
Итак, прочитать о нас можно в профайле, а далее изложено ТЗ для задачи на ближайший проект. Сейчас есть свободный проект, если справитесь, то будем рады видеть в стройных рядах команды!
Имеющиеся материалы:
- Дизайн-макеты 3-х страниц, которые будут использованы в дальнейшей работе;
- Дизайн-макеты форм обратной связи и "спасибок".
Что требуется:
- Сверстать макеты страниц, форм, системы бронирования (полная версия, адаптив (причем адаптив должен нормально работать при изменении разрешения окна любого из браузеров, в т.ч. IE), мобильная версия);
- Кроссбраузерность обязательна;
- Спрограммировать с нуля систему бронирования (на основе примеров), типовые заготовки приниматься не будут, код проверяется строго!;
- Выбрать CMS для решения задач, которая наиболее подходит под требования SEO, в т.ч.;
- "Натянуть" сайт на движок, залить на хостинг;
- Все настроить и проверить работоспособность.
- 10 дней на все;
- оплата поэтапная (50% на момент, когда показываете верстку; 50% по сдаче проекта "под ключ").
Данное примечание ВАЖНО! Если у Вас возникают вопросы по ТЗ, обращайтесь, мы на них ответим.
Если Вы уже являетесь частью агенства или команды, то ПРОСЬБА - не откликайтесь. Мы будем работать только с исполнителем данного проекта, это наш принцип. Мы не ищем субподрядчиков!!!
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