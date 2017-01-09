Типа utkonos, но с готовыми php-скриптами. Особенность заключается в том чтобы могли заказывать только рестораны и кафе, а не физики. Так же чтобы фермеры могли сбывать продукцию в магазин. Валюта расчетов нестандартная ...
Разработка сайта на WordPress
Уважаемые разработчики!
Требуется разработать корпоративный сайт "под ключ" на WordPress.
Тематика - консалтинговые услуги, аудит и т.п.
ТЗ в данном случае не требуется, так как функционал будет простым и включать в себя лишь: формы захвата (оставить телефон или мэйл), форма обратной связи и карта на странице Контакты, остальные страницы текстовые - Услуги, О нас, Гарантии, Кейсы.
От Вас необходимо:
- обсудить с Заказчиком структуру сайта (доработаем и утвердим),
- разработать уникальный дизайн,
- сверстать и сделать программную часть сайта,
- наполнить сайт материалами от Заказчика,
- произвести все необходимые работы по начальной SEO-оптимизации для поисковых систем (жду от Вас краткий перечень необходимых работ).
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