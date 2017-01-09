Разработка сайта на WordPress

Уважаемые разработчики!

Требуется разработать корпоративный сайт "под ключ" на WordPress.

Тематика - консалтинговые услуги, аудит и т.п.

ТЗ в данном случае не требуется, так как функционал будет простым и включать в себя лишь: формы захвата (оставить телефон или мэйл), форма обратной связи и карта на странице Контакты, остальные страницы текстовые - Услуги, О нас, Гарантии, Кейсы.

От Вас необходимо:

обсудить с Заказчиком структуру сайта (доработаем и утвердим),

разработать уникальный дизайн,

сверстать и сделать программную часть сайта,

наполнить сайт материалами от Заказчика,

произвести все необходимые работы по начальной SEO-оптимизации для поисковых систем (жду от Вас краткий перечень необходимых работ).

Жду от Вас конкретную цену и срок, без этого заявки рассматриваться не будут.