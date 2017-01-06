Создать сайт под ключ

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Закрыт14 заявок302 просмотра

Требуется создать сайт по размещению резюме и вакансий под ключ. Тех задания нет. Все вопросы будут обговорены, здесь, на сайте в переписке. Отправлять свои e-mail и skype не имеет смысла, на них не отвечаю.

8 лет назад
maxxss
Максим 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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