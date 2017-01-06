Полный клон сайта

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Закрытнет заявок130 просмотров

Всем доброго времени суток.

Нужно сделать клон новостной ленты tjournal.ru 

Без фреймворков на чистом php7

с платными функциями и формой добавления статьи, видео, новости и тд пользователями.

Платная  подписка для доступа к комментариям и публикациям

В общем все как у них, только без спецпроектов.

Скромная админка, в которой должно быть:

Управление пользователями, постами, подписками, рекламой, комментариями.

Вот шикарный пример, но к сожалению он на laravel http://buzzy.akbilisim.com

должно быть все без фреймворков и на чистом php7

LaravelPHP
8 лет назад
lanfex
Попов 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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