Полный клон сайта

Всем доброго времени суток.

Нужно сделать клон новостной ленты tjournal.ru

Без фреймворков на чистом php7

с платными функциями и формой добавления статьи, видео, новости и тд пользователями.

Платная подписка для доступа к комментариям и публикациям

В общем все как у них, только без спецпроектов.

Скромная админка, в которой должно быть:

Управление пользователями, постами, подписками, рекламой, комментариями.

Вот шикарный пример, но к сожалению он на laravel http://buzzy.akbilisim.com

должно быть все без фреймворков и на чистом php7