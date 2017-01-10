Сделать сайт на любом удобном вам движке типа WordPress

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Завершен9 заявок206 просмотров

Добрый день

Нужен сайт на любом удобном вам движке

Сайт по продаже услуг рисования по фотографии

То есть сайт легкий простой, образцы работ, описание, заказ

Можно в одну страницу или что то подобное

Сайт на 3 языках

WordPress
8 лет назад
2mahrutka
Максим 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lee_official
Фанис 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$50
2 дня
Спасибо за качественно выполненную в срок работу Сайт сделан за 2 дня по оптимальной цене Настоятельно всем рекомендую данного исполнителя
Было приятно работать с Максимом по данному проекту. Всё четко и гладко, работу принял быстро, оплата незамедлительная!

Заявки фрилансеров

lee_official
Фанис 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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