Создание 2-х сайтов под ключ

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен2 заявки137 просмотров

Одностраничный сайт по продаже натурального дезодоранта, и интернет-магазин восточной косметики.

Сформулировать ТЗ сложно, поэтому подробности будут обсуждаться только при личной переписке. 

8 лет назад
abdu
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$300
14 дней
Все отлично!
Доволен сотрудничеством с Ленуром на все 100%.

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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