Необходим сайт ...

Очень не рекомендую данного исполнителя. Работа не сделала, сроки сорваны. На связь не выходит. В viber как понимаю добавил меня в ЧС. Расхождений не было, все материалы для работы предоставлялись мной оперативно. Потом просто пропал. Если будут какие вопросы по данному исполнителю, могу предоставить историю переписки.