Необходим сайт ...

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен17 заявок374 просмотра

Необходимо сделать сайт... Все необходимое ( визуальная модель, расположение меню и пунктов меню, наполнение текстом) с меня. Приоритет Joomla. Особый приоритет готовым поработать в праздники. В дальнейшем сопровождение как бонус.

Joomla
8 лет назад
merax_86rus
Георгий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$250
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
amiweb
Рустам 
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов(-1)
8 лет назад
$250
10 дней
Очень не рекомендую данного исполнителя. Работа не сделала, сроки сорваны. На связь не выходит. В viber как понимаю добавил меня в ЧС. Расхождений не было, все материалы для работы предоставлялись мной оперативно. Потом просто пропал. Если будут какие вопросы по данному исполнителю, могу предоставить историю переписки.

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
amiweb
Рустам 
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов(-1)
8 лет назад

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