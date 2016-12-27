Создание интернет-ресурса "Рабочее место доктора"

"Необходимо создать два ресурса: 1-й основной ресурс для осуществления первичной коммуникации с пациентом и определения возможности его лечения. Требования описаны во вложении. 2-й усеченный функционал ""Рабочее место доктора"" для консультации с лечащим доктором подготовки пациента к медицинским процедурам (с помощью аудио и видео общения) и наблюдения пациента после медицинской процедуры (с помощью аудио и видео общения)" Эти ресурсы должны иметь разный интерфейс и (в идеале) различные платформы, для наглядного понимания пользователя, что основной ресурс это одна команда, а усеченный функционал, это сформированный лечащим врачом ресурс для своих научных целей Необходимо согласовать технические параметры с исполнителем. Сайты должны быть адаптированными под мобильные устройства, иметь мощный "движок" (как вариант magenta), необходим периодический Backup данных с отправкой архива на почту, плюс это должен быть современный и лёгкий интерфейс и высокий уровень usability.