Разработка портала - торговой площадки (под ключ)

Нужно разработать портал - торговую площадку. Тематика игровая.

Перечень работ:

- создание дизайна

- создание сайта (backend, frontend)

- адаптивная кроссбраузерная верстка;

- настройка сервера и размещение сайта

- написание руководства по использованию/администрированию сайта

СMS НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!

Сайт должен быть разработан на базе CMF (например, Zend, Yii2, laravel и т.п.).

ТЗ и макет страниц сайта в приложении к проэкту.

Ищем комманду разработчиков. Если Вы программист одиночка - просьба не беспокоить. Если Вы работаете в комманде с необходимыми специалистами - рады будем рассмотреть Вашу кандидатуру. Если у вас меньше 20 положительных отзывов - просьба не беспокоить. Если у вас нет опыта разработки торговых площадок подобного уровня сложности и Вы не можете показать нам их примеры - просьба не беспокоить.

В своих заявках указывайте сроки и бюджет на реализацию проэкта под ключ. Также задавайте вопросы и обьясните почему нам стоит выбрать именно Вашу комманду.

С выбранной коммандой будет согласовываться Смета/Timing-план.

Оплата поэтапная. Возможно заключение договора либо работа через гаранта.