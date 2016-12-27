Нужен сайт на Wordpress под ключ. Дизайн адаптивный, кроссбраузерный и первичная оптимизация seo. Жду ваших заявок Оплата по факту.
Разработка портала - торговой площадки (под ключ)
Нужно разработать портал - торговую площадку. Тематика игровая.
Перечень работ:
- создание дизайна
- создание сайта (backend, frontend)
- адаптивная кроссбраузерная верстка;
- настройка сервера и размещение сайта
- написание руководства по использованию/администрированию сайта
СMS НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!
Сайт должен быть разработан на базе CMF (например, Zend, Yii2, laravel и т.п.).
ТЗ и макет страниц сайта в приложении к проэкту.
Ищем комманду разработчиков. Если Вы программист одиночка - просьба не беспокоить. Если Вы работаете в комманде с необходимыми специалистами - рады будем рассмотреть Вашу кандидатуру. Если у вас меньше 20 положительных отзывов - просьба не беспокоить. Если у вас нет опыта разработки торговых площадок подобного уровня сложности и Вы не можете показать нам их примеры - просьба не беспокоить.
В своих заявках указывайте сроки и бюджет на реализацию проэкта под ключ. Также задавайте вопросы и обьясните почему нам стоит выбрать именно Вашу комманду.
С выбранной коммандой будет согласовываться Смета/Timing-план.
Оплата поэтапная. Возможно заключение договора либо работа через гаранта.
Заявки фрилансеров
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