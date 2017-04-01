Доработать сайт доски объявлений

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Завершен2 заявки182 просмотра

Доработать сайт доски объявлений согласно прикрепленному ТЗ

8 лет назад
gavrilovworks
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад
$330
25 дней
Работа сделана отлично, человек знает толк в своем деле ! Рекомендую
Спасибо Зелимхану за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад