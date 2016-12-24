День добрый. Нужно создать одностраничный сайт. Описание в прикрепленном тз. Предлагайте цену и сроки.
Готовый сайт под ключ на Wordpress
Нужно сделать готовый адаптивный сайт , для wordpress. Для дальнейшего его продвижения. Вот готовый пример сайта
спб-балкон.рф или pbalkon.ru/ . Можно немного изменить .
Заявки фрилансеров
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