Создание лендинга под ключ. тема: Окна ПВХ. Установка и ремонт.

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Закрыт14 заявок128 просмотров

Нужно создать лендинг , в нём ничего сложного . Особенности сайта можно обсудить в скайпе .  Если сработаемся тогда будет ещё 3 заказа в январе.

8 лет назад
motoliigaa
Антон 
31 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров