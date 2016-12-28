Создать сайт

Нужносделать сайт под ключ.

Подробноезадание прикреплено.Основныетребования:-уникальность дизайна(шаблоны не приемлю)

-логотип разработка

-12 слайдеров разместить,плюс текст который мв скажем на слайдеры.

karkas-stroy.by

Wood-place.com

Нуженисполнитель не только с руками, но и с головой, ведь всего в задании не

опишешь. Ценю тех,кто делает "как для себя", рассчитываю на заинтересованность в

максимально грамотной реализации проекта. Обязательнонужно быть периодически на связи, при необходимости демонстрировать проделанную

работу. Если взадании что-то непонятно, готов уточнить и обсудить любой момент. Цена вприоритете: сможете сделать дешевле – предлагайте свою цену.Готовысделать, но только дороже – пишите сколько именно хотите, рассмотрю и ваш

вариант.Заявки безцен и сроков не рассматриваю. Схемаработы: обсуждение заказа, обязательно выбор исполнителем, оплата по факту

Вебмани или безопасная сделка.