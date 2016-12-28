Сайт состоит из нескольких частей: маркет, кабинет магазина, кабинет покупателя. Маркет - обычный интернет-магазин список категорий товаровсписок товаров в категориистраница товара с фотографиями, описанием, отзывами, выбор длительности подписки, кнопка покупки;обычный процесс покупки: данные ...
Создать сайт
Нужносделать сайт под ключ.
Подробноезадание прикреплено.Основныетребования:-уникальность дизайна(шаблоны не приемлю)
-логотип разработка
-12 слайдеров разместить,плюс текст который мв скажем на слайдеры.
Нуженисполнитель не только с руками, но и с головой, ведь всего в задании не
опишешь. Ценю тех,кто делает "как для себя", рассчитываю на заинтересованность в
максимально грамотной реализации проекта. Обязательнонужно быть периодически на связи, при необходимости демонстрировать проделанную
работу. Если взадании что-то непонятно, готов уточнить и обсудить любой момент. Цена вприоритете: сможете сделать дешевле – предлагайте свою цену.Готовысделать, но только дороже – пишите сколько именно хотите, рассмотрю и ваш
вариант.Заявки безцен и сроков не рассматриваю. Схемаработы: обсуждение заказа, обязательно выбор исполнителем, оплата по факту
Вебмани или безопасная сделка.
Заявки фрилансеров
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