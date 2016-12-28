Сайт для продажи товаров по подписке

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Закрыт8 заявок180 просмотров

Сайт состоит из нескольких частей: маркет, кабинет магазина, кабинет покупателя.

Маркет - обычный интернет-магазин

  • список категорий товаров
  • список товаров в категории
  • страница товара с фотографиями, описанием, отзывами, выбор длительности подписки, кнопка покупки;
  • обычный процесс покупки: данные покупателя/карты, верификация, оплата и т.д
Кабинет магазина - доступно только зарегистрированным продавцам-пользователям

  • список товаров в магазине
  • каждый товар можно редактировать, а также добавлять длительность подписки, регулярность доставок, даты доставки и т.д.
  • список подписок
  • выплаты, настройки выплат
Кабинет покупателя - доступно только зарегистрированным покупателям

  • список подписок пользователя (активные, в процесе доставки, неоплаченные заказы и т.д.)
  • настройки оплаты
Сайт должен автоматически снимать деньги с карт покупателей в соответсвии с его подписками.

Более детальное ТЗ будет оговорено с выбранными исполнителями непосредсвенно перед подтверждением сделки.

От Вас нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО указать цену и сроки реализации. Обязательно наличие в портфолио такого же или схожего проекта.

Аналогичный сайт: https://www.cratejoy.com

8 лет назад
strahivka
Геннадий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров