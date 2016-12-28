Создание образовательного сайта с математическим уклоном. Сайт с платным доступом к определенному контенту. Сроки исполнения и более подробное задание обсуждается с исполнителем.
Сайт для продажи товаров по подписке
Сайт состоит из нескольких частей: маркет, кабинет магазина, кабинет покупателя.
Маркет - обычный интернет-магазин
- список категорий товаров
- список товаров в категории
- страница товара с фотографиями, описанием, отзывами, выбор длительности подписки, кнопка покупки;
- обычный процесс покупки: данные покупателя/карты, верификация, оплата и т.д
- список товаров в магазине
- каждый товар можно редактировать, а также добавлять длительность подписки, регулярность доставок, даты доставки и т.д.
- список подписок
- выплаты, настройки выплат
- список подписок пользователя (активные, в процесе доставки, неоплаченные заказы и т.д.)
- настройки оплаты
Более детальное ТЗ будет оговорено с выбранными исполнителями непосредсвенно перед подтверждением сделки.
От Вас нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО указать цену и сроки реализации. Обязательно наличие в портфолио такого же или схожего проекта.
Аналогичный сайт: https://www.cratejoy.com
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