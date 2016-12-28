Сайт для продажи товаров по подписке

Сайт состоит из нескольких частей: маркет, кабинет магазина, кабинет покупателя.

Маркет - обычный интернет-магазин

список категорий товаров

список товаров в категории

страница товара с фотографиями, описанием, отзывами, выбор длительности подписки, кнопка покупки;

обычный процесс покупки: данные покупателя/карты, верификация, оплата и т.д

Кабинет магазина - доступно только зарегистрированным продавцам-пользователям

список товаров в магазине

каждый товар можно редактировать, а также добавлять длительность подписки, регулярность доставок, даты доставки и т.д.

список подписок

выплаты, настройки выплат

Кабинет покупателя - доступно только зарегистрированным покупателям

список подписок пользователя (активные, в процесе доставки, неоплаченные заказы и т.д.)

настройки оплаты

Сайт должен автоматически снимать деньги с карт покупателей в соответсвии с его подписками.

Более детальное ТЗ будет оговорено с выбранными исполнителями непосредсвенно перед подтверждением сделки.

От Вас нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО указать цену и сроки реализации. Обязательно наличие в портфолио такого же или схожего проекта.

Аналогичный сайт: https://www.cratejoy.com