Создание сайта под ключ

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок260 просмотров

Создание образовательного сайта с математическим уклоном. Сайт с платным доступом к определенному контенту.

Сроки исполнения и более подробное задание обсуждается с исполнителем. 

8 лет назад
MainSteam
Марина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров