Нужно создать сайта под ключ по тз на yii. Структура сайта, структуру базы данных уже есть. Необходимо реализовать функционал из тз.
Нужно отредактировать Web-страничку
Нужно внести исправления здесь: goo.gl/adVv8g , чтобы страница корректно открывалась на смартфоне и планшетнике.
Заявки фрилансеров
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