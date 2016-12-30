Нужно внести исправления здесь: goo.gl/adVv8g , чтобы страница корректно открывалась на смартфоне и планшетнике.
Требуется создать аналогичный сайт
Адрес сайта http://oooalfa-pro.ru/
Требуется создать аналогичный сайт
Составить индивидуальный текст
Выложить таблицы с ценами
Добавить галерею с фото
Оптимизировать в поиске по ключевым словам
Интересен сайт с возможностью самостоятельного редактирования информации
Заявки фрилансеров
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