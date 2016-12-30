Интересует создание полноценного сайта и продвижение в СЕО в топ 3

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок170 просмотров

Интересует создания полноценного современного  сайта с хорошей конверсией и индивидуальными текстами (тематика дезинфекция http://xn----etbeek2bo.xn--p1ai/,     http://ses-77.ru/disinsection/2-klop.html?yclid=18082544516197780519  сайты для понимания о чем реч )  с адаптацией под мобильные устройства, и продвижение в СЕО в ТОП-3,

есть ограничение по Бюджету до 15 тыс.руб за сайт и продвижение в сео 3-5 тыс.руб

8 лет назад
Rama-2
Даниил 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

gapsamatov
Денис 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва(-2)
8 лет назад
$247
14 дней
Вежливые люди. меня все устраивало, цена,сроки. как только подошел срок сдачи проекта, человек пропал. на данный момент еще на связь не вышил. если выйдут на связь все доделают, то буду рекомендовать.

Заявки фрилансеров

gapsamatov
Денис 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва(-2)
8 лет назад

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