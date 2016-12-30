Интересует создание полноценного сайта и продвижение в СЕО в топ 3

Интересует создания полноценного современного сайта с хорошей конверсией и индивидуальными текстами (тематика дезинфекция http://xn----etbeek2bo.xn--p1ai/, http://ses-77.ru/disinsection/2-klop.html?yclid=18082544516197780519 сайты для понимания о чем реч ) с адаптацией под мобильные устройства, и продвижение в СЕО в ТОП-3,

есть ограничение по Бюджету до 15 тыс.руб за сайт и продвижение в сео 3-5 тыс.руб