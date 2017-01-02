Необходимо сделать сайт... Все необходимое ( визуальная модель, расположение меню и пунктов меню, наполнение текстом) с меня. Приоритет Joomla. Особый приоритет готовым поработать в праздники. В дальнейшем сопровождение как бонус.
Необходим сайт-визитка на 5 страниц
Доброго времени суток, необходимо создать сайт под одно из направлений "тайный покупатель".
1) Кол-во страниц ориентировочно 5 (о компании, главная, информация для организаций, вакансии и контакты)
2) Необходима только кнопка: заказать обратный звонок
3) Данный сайт будет сразу же продвигаться по тематическим запросам, поэтому дизайн необходим с учетом последних новелл увеличения конверсии
4) Привязку к фирменному стиля необязательно, так как это всего лишь одно из направлений
5) Как вижу дизайн:
- Шапка состоит из логотипа, телефона + кнопка заказать звонок и адреса, возможно тематическую картинку добавить
- Ниже шапки располагается меню - горизонтальное с 5 ссылками на все страницы
- Ниже идет текст с картинками, ниже дублируется форма заказать звонок
- В футоре необходимо еще раз указать адрес + телефон, а также ссылки на иные сайты и соц сети
Теперь переходим к самому главному - это указываем сроки и цены. Рассматривается, как только дизайн, так и вместе с версткой, поэтому кто работает в команде, то указывайте два вида цен.
Заявки фрилансеров
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