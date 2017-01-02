Необходим сайт-визитка на 5 страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт28 заявок337 просмотров

Доброго времени суток, необходимо создать сайт под одно из направлений "тайный покупатель".

1) Кол-во страниц ориентировочно 5 (о компании, главная, информация для организаций, вакансии и контакты)

2) Необходима только кнопка: заказать обратный звонок

3) Данный сайт будет сразу же продвигаться по тематическим запросам, поэтому дизайн необходим с учетом последних новелл увеличения конверсии

4) Привязку к фирменному стиля необязательно, так как это всего лишь одно из направлений

5) Как вижу дизайн:

- Шапка состоит из логотипа, телефона + кнопка заказать звонок и адреса, возможно тематическую картинку добавить

- Ниже шапки располагается меню - горизонтальное с 5 ссылками на все страницы

- Ниже идет текст с картинками, ниже дублируется форма заказать звонок

- В футоре необходимо еще раз указать адрес + телефон, а также ссылки на иные сайты и соц сети

Теперь переходим к самому главному - это указываем сроки и цены. Рассматривается, как только дизайн, так и вместе с версткой, поэтому кто работает в команде, то указывайте два вида цен.

8 лет назад
pilotra
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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