Необходим сайт-визитка на 5 страниц

Доброго времени суток, необходимо создать сайт под одно из направлений "тайный покупатель".

1) Кол-во страниц ориентировочно 5 (о компании, главная, информация для организаций, вакансии и контакты)

2) Необходима только кнопка: заказать обратный звонок

3) Данный сайт будет сразу же продвигаться по тематическим запросам, поэтому дизайн необходим с учетом последних новелл увеличения конверсии

4) Привязку к фирменному стиля необязательно, так как это всего лишь одно из направлений

5) Как вижу дизайн:

- Шапка состоит из логотипа, телефона + кнопка заказать звонок и адреса, возможно тематическую картинку добавить

- Ниже шапки располагается меню - горизонтальное с 5 ссылками на все страницы

- Ниже идет текст с картинками, ниже дублируется форма заказать звонок

- В футоре необходимо еще раз указать адрес + телефон, а также ссылки на иные сайты и соц сети

Теперь переходим к самому главному - это указываем сроки и цены. Рассматривается, как только дизайн, так и вместе с версткой, поэтому кто работает в команде, то указывайте два вида цен.