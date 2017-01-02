Необходимо сделать сайт... Все необходимое ( визуальная модель, расположение меню и пунктов меню, наполнение текстом) с меня. Приоритет Joomla. Особый приоритет готовым поработать в праздники. В дальнейшем сопровождение как бонус.
Сайт на wordpress
Здравствуйте всем.
Буду кратен так как есть прикрепленное детальное ТЗ. Сайт по структуре не сложный но очень требовательный к фронт енду. Чтобы имели представление чего я ожидаю от вас по качестве фронт-еда можете посмотреть fedtower.ru
мой скайп afteniidorin, или же ответье на это письмо.
С уважением,
Афтений Дорин
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен8 лет назад
- $300
Одностраничный сайт по продаже натурального дезодоранта, и интернет-магазин восточной косметики. Сформулировать ТЗ сложно, поэтому подробности будут обсуждаться только при личной переписке.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Хочу создать сайт посвященный строительству лодок и катеров самостоятельно в домашних условиях. Должен быть форум для общения по данной тематике, а также возможность подачи объявлений о покупке и продаже. Также размещение сайта на хостинге и ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт8 лет назад
Адрес сайта http://oooalfa-pro.ru/ Требуется создать аналогичный сайт Составить индивидуальный текст Выложить таблицы с ценами Добавить галерею с фото Оптимизировать в поиске по ключевым словам Интересен ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно внести исправления здесь: goo.gl/adVv8g , чтобы страница корректно открывалась на смартфоне и планшетнике.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать сайта под ключ по тз на yii. Структура сайта, структуру базы данных уже есть. Необходимо реализовать функционал из тз.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Имеется личный кабинет в Lp motor. Есть готовые материалы (фото, текст ...)на тему организация свадеб, тимбиллдингов, корпоративов и других мероприятий, ведение банкетов, фуршетов, кейтеринг, имеются своя команда аниматоров и музыкантов. Сама ведущая Аэлита является очень ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужносделать сайт под ключ. Подробноезадание прикреплено.Основныетребования:-уникальность дизайна(шаблоны не приемлю) -логотип разработка -12 слайдеров разместить,плюс текст который мв скажем на слайдеры. karkas-stroy.by Wood-place.com ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт состоит из нескольких частей: маркет, кабинет магазина, кабинет покупателя. Маркет - обычный интернет-магазин список категорий товаровсписок товаров в категориистраница товара с фотографиями, описанием, отзывами, выбор длительности подписки, кнопка покупки;обычный процесс покупки: данные ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Создание образовательного сайта с математическим уклоном. Сайт с платным доступом к определенному контенту. Сроки исполнения и более подробное задание обсуждается с исполнителем.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт8 лет назад