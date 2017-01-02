Сайт на wordpress

Здравствуйте всем.

Буду кратен так как есть прикрепленное детальное ТЗ. Сайт по структуре не сложный но очень требовательный к фронт енду. Чтобы имели представление чего я ожидаю от вас по качестве фронт-еда можете посмотреть fedtower.ru

мой скайп afteniidorin, или же ответье на это письмо.

С уважением,

Афтений Дорин