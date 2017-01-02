Сайт на wordpress

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Закрыт10 заявок198 просмотров

Здравствуйте всем.

Буду кратен так как есть прикрепленное детальное ТЗ. Сайт по структуре не сложный но очень требовательный к фронт енду. Чтобы имели представление чего я ожидаю от вас по качестве фронт-еда можете посмотреть fedtower.ru

мой скайп afteniidorin, или же ответье на это  письмо.

С уважением,

Афтений Дорин

WordPress
8 лет назад
d_aftenii
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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