Аналог Авито

  1. Биржа фриланса
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Закрыт12 заявок192 просмотра

Доброго дня!

Нужен аналог авито.

Жду от вас развернутых предложений по:

1. Использованию готовых движков, либо написания с "нуля"

2. Описание функционала

3. Интерфейсы и дизайн проекта

Работа большая, долгая и сложная. Желательно иметь опыт подобных проектов.

8 лет назад
novostiv
Сергей 
69 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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