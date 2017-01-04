Интернет- магазин нужен ( средства народной медицины)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт29 заявок253 просмотра

Нужен интернет-магазин, 100 позиций с возможностью редактирования, с корзиной, с оплатой электронными деньгами и банковскими карточками, + дизайн + верстка под мобильные устройства. 

CMS или движок на усмотрение исполнителя, главное чтобы редактировался легко и не тормозил. Жду предложений по предварительной стоимости создания магазина и дальнейшему сопровождению.

8 лет назад
morge88
Олег 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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