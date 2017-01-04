Необходимо сделать white label на подобие https://travel.tinkoff.ru white label от TravelPayouts - https://support.travelpayouts.com/hc/ru/articles/203955753 Отели будут от HotelLook АвиаБилеты от Aviasales Страховка от Черехапа Трансферы от КивиТакси ...
Настроить WP сайт insuit.ru
Установить и Настроить плагины:
YITH WooCommerce Compare
«Недавно просмотренные товары»
Quick View WooCommerce или YITH WooCommerce Quick View
WP Image Zoooom
YITH WooCommerce Advanced Reviews
WooCommerce Social Media Share Buttons
XO10 — WooCommerce Categories widget
ajax-поиск товаров с выбором категории и/или vendor(поставщика)
Поправить верстку.
Кнопку купить на странице товаров заменить на подробнее
Кнопку купить на странице описания товара заменить на еще подробнее.
Настроить постоянные ссылки
и карту сайта
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать сайт... Все необходимое ( визуальная модель, расположение меню и пунктов меню, наполнение текстом) с меня. Приоритет Joomla. Особый приоритет готовым поработать в праздники. В дальнейшем сопровождение как бонус.Сайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Интересует создания полноценного современного сайта с хорошей конверсией и индивидуальными текстами (тематика дезинфекция http://xn----etbeek2bo.xn--p1ai/, http://ses-77.ru/disinsection/2-klop.html?yclid=18082544516197780519 сайты для понимания о чем реч ) с адаптацией под мобильные устройства, и продвижение в СЕО в ТОП-3, есть ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $300
Одностраничный сайт по продаже натурального дезодоранта, и интернет-магазин восточной косметики. Сформулировать ТЗ сложно, поэтому подробности будут обсуждаться только при личной переписке.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Меня зовут Виктор. Занимаюсь строительными услугами: -"Алмазное бурение отверстий в бетоне"; -"Алмазная резка бетона без пыли"; -"Демонтаж всех видов под ключ". Все ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго дня! Нужен аналог авито. Жду от вас развернутых предложений по: 1. Использованию готовых движков, либо написания с "нуля" 2. Описание функционала 3. Интерфейсы и дизайн проекта ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток, необходимо создать сайт под одно из направлений "тайный покупатель". 1) Кол-во страниц ориентировочно 5 (о компании, главная, информация для организаций, вакансии и контакты) 2) Необходима только кнопка: заказать обратный звонок ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте всем. Буду кратен так как есть прикрепленное детальное ТЗ. Сайт по структуре не сложный но очень требовательный к фронт енду. Чтобы имели представление чего я ожидаю от вас по качестве фронт-еда можете посмотреть ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт8 лет назад
Хочу создать сайт посвященный строительству лодок и катеров самостоятельно в домашних условиях. Должен быть форум для общения по данной тематике, а также возможность подачи объявлений о покупке и продаже. Также размещение сайта на хостинге и ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт8 лет назад
Адрес сайта http://oooalfa-pro.ru/ Требуется создать аналогичный сайт Составить индивидуальный текст Выложить таблицы с ценами Добавить галерею с фото Оптимизировать в поиске по ключевым словам Интересен ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад