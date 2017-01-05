Разработка сайта и перевод текста

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Закрыт18 заявок201 просмотр

Мне необходимо создать сайт на польском языке и разместить на польском домене с дальнейшей поддержкой. Есть текст сайта на русском языке, нужно сделать адаптивный перевод на польский.

8 лет назад
guest_14836176942015
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров