Необходимо сделать white label на подобие https://travel.tinkoff.ru white label от TravelPayouts - https://support.travelpayouts.com/hc/ru/articles/203955753 Отели будут от HotelLook АвиаБилеты от Aviasales Страховка от Черехапа Трансферы от КивиТакси ...
Создание рулетки на деньги (не казино)
Соответственно нужно создать проект, на свой вкус дизайн, пример сайта напишу после связи с Вами, там и четче можно будет обговорить цену и сложность проекта
Заявки фрилансеров
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