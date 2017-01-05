Нужен интернет магазин Корм для животных

Оцените примерно разработку интернет-магазина. Сроки. Тема - корм для дом.животных. Нужны: возможность быстрого заказа (не вводить кучу инфы, а только имя, тел), функция "С этим товаром покупают...", экс/имп прайслиста, seo модуль с прикручиванием google analytics и yandex metrika. Представитель дал кучу материалов для инт-магазина. Товаров - до 1000.

дополнено:

у меня предварительная договоренность с представителем в рб производителя кормов для кошек и собак. на начальном этапе планирую работать только с их продуктом. Категории товаров у них: кошки/собаки. Далее по породам классифицируют (примерно 8 пород), по содержимому (2 варианта), взрослое животное/еще растет и штук 5 допов в виде для шерсти, живут в квартире, или доме, леченбное питание и т.п.

у представителя в рб сайта нет. в рф есть, но там не магазин - информационный (много чего для описания можно взять.

кучу баннеров мне выслали. есть еще масса файлов для интернет магазина (могу выслать) в формате zip, а в них css, png, html и т.п. т.е. для облегчения создания магазина...