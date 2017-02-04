Сайт под ключ

Нужен сайт на вордпресе умл или еще что нибудь надежное

Тематика автомобильная под немецкий брэнд.

Сайт состоит из одной страницы

Графика не сложная , но должно быть типа такого. trokot.kz

Дизайн на вас. Нечего супер сложного не надо. Но типичный шаблон не пойдет, так как графика и оформление должны быть в стиле который рекомендуют. Рекомендации по графике придерживаться хотя бы на 40%(не критично. Элементы лого и вся мелочь есть.

ТЗ внизу. Графика и файлы тяжелые отдельно

CMS на ваш выбор