Сайт под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен26 заявок329 просмотров

Нужен сайт на вордпресе умл или еще что нибудь  надежное

Тематика автомобильная под немецкий брэнд.

Сайт состоит из одной страницы

Графика не сложная , но должно быть типа такого. trokot.kz

Дизайн на вас. Нечего супер сложного не надо. Но типичный шаблон не пойдет, так как графика и оформление должны быть в стиле который рекомендуют.  Рекомендации по графике  придерживаться хотя бы на 40%(не критично. Элементы лого и вся мелочь есть.

ТЗ внизу. Графика и файлы тяжелые отдельно

CMS на ваш выбор

WordPress
8 лет назад
maximusnet
Михаил 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад
$300
14 дней
Спасибо за работу! Советую
Спасибо за проект. Все на высшем уровне.

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать сайт под ключ

    Требуется создать сайт по размещению резюме и вакансий под ключ. Тех задания нет. Все вопросы будут обговорены, здесь, на сайте в переписке. Отправлять свои e-mail и skype не имеет смысла, на них не отвечаю.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Полный клон сайта

    Всем доброго времени суток. Нужно сделать клон новостной ленты tjournal.ru  Без фреймворков на чистом php7 с платными функциями и формой добавления статьи, видео, новости и тд пользователями. Платная  подписка для доступа к ...

    LaravelPHP
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта

    Необходимо создать веб сайт по принципу www.thelondonhelicopter.c...  со своей системой онлайн бронирования и онлайн оплатой кредитной картой пишите вашу стоимость заранее.  Все предполагается быть идентичным кроме ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта (строительные материалы)

    возможностью интенрировать товары с 1с на сайтекспорт-импорт товаров в exel и csvпростая форма авторизации и регистрации с помощью соц профилейплатежные системы "приват 24" и возможность добавления др.модуль с курьерской службой "новая почта"сбор данных о посетителях ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен интернет магазин Корм для животных

    Оцените примерно разработку интернет-магазина. Сроки. Тема - корм для дом.животных. Нужны: возможность быстрого заказа (не вводить кучу инфы, а только имя, тел), функция "С этим товаром покупают...", экс/имп прайслиста, seo модуль с прикручиванием google analytics ...

    CSSHTML
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка сайта и перевод текста

    Мне необходимо создать сайт на польском языке и разместить на польском домене с дальнейшей поддержкой. Есть текст сайта на русском языке, нужно сделать адаптивный перевод на польский.

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт по купле-продаже контрольных, дипломных, курсовых работ

    Сайт Оценка5.РФ На сайте можно будет выставить свою контрольную, дипломную или курсовую работу для продажи. Нужен тщательно проработаны дизайн, каталог предметов, форма оплаты и оформление личного кабинета.

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад