maximusnet

Михаил maximusnet

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Seo исправить и косяки

    Требуется помощь в оптимизации интернет-магазина на платформе Битрикс. Необходимо исправить ошибки, указанные в жалобах Google, и улучшить видимость сайта в поиске. Также требуется консультация по работе с Google Merchant и анализ причин, по которым не прошла покупка.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать в векторе пару пингвинов

    Требуется создать векторные изображения пары пингвинов для использования на сайте. Необходимо изобразить пингвина замерзшего и пингвина на рыбалке. Рассмотреть также варианты с пингвином на охоте и пингвином, которому жарко. Дизайн должен быть ярким и привлекательным.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка таблицы CSS

    Надо сверстать  страницу таблицу  Таблицы должна быть на отзывчивой верстке а когда  заходят с мобильного должна через медиа запросы делать таблицу потолще и кнопки другие и вместо фото значок.  Желательно чистый CSS

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Контент заполнение сайта.

    Заполнение сайта картинками. Где подрезать где скачать и забить ссылку в эксель. Скопировать описание если будет Позиций много &gt;7000  Не срочно постепенно

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Nodebb

    Установка nodeBB mongodb, mail , ngnix , SSL  на vps,   все настройки для стабильной и безопасной работы Показать как в нем создавать категории кроме трех базовых

    MongoDB
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Автоматическая выгрузка на сайт фотографий.

    $30

    Есть 100 объявлений на одном ресурсе. Требуется периодическая выгрузка фотографий в объявления по причине периодической чистки этих фотографий из-за водяных знаков. Проверка наличия фотографий в объявленииНастройка времени выгрузкиВыгрузка фотографий в обявления

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенос из 1С КА2 в 1С УНФ

    Нужно перенести справочники, остатки. Особое условие : Базы локализованные Казахстан Нужно чтобы четко без ошибок перенеслось : Номенклатура с штрихкодами + картинками  Контрагенты

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Битрикс jQuery

    $20

    Нужно сделать вот типа такого чтобы на мобильных можно было крутить http://sachinchoolur.github.io/lightslider/ Битрикс 18 Подключить и проверить Есть страница и на ней нужен слайдер

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • SEO оптимизация сайта

    Нужно проверить, проанализировать,  и дать итог по какой причине сайт плохо виден в поиске. Если будет возможность за дополнительную плату помочь с решением проблем

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • GSM шлюз Asteriks + Zadarma

    Zadarma АТС Надо подружить GSM шлюз OpenVox WGW1002G c АТС как внешняя линия. Вроде просто, но шлюз поднимает трубку определяет номер, и бросет трубку. Тех поддержке задарма по... Надо найти почему ...

    Asterisk
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка CENTOS UBUNTU, 1C, Postgresql под Google cloud

    Настроить ОС (линукс) для  1с сервсер, скуль, показать как бэкапы делать, прикинуть примерную стоимость обслуживания при обновлениях. 1С КА2 с изменениями.  До 3 рабочих мест, можно файловую или постгрес. Главное чтобы не тормозила.  ...

    CentOSPostgreSQLUbuntu
    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт под ключ

    Нужен сайт на вордпресе умл или еще что нибудь  надежное Тематика автомобильная под немецкий брэнд. Сайт состоит из одной страницы Графика не сложная , но должно быть типа такого. trokot.kz ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип для сайта

    $40

    Нужен логотип на выбор варианты, для фирмы по названию Сразу подготовить в трех форматах ЧБ лого для бумаги Цветной для сайта Фавайкон простой

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Tcip андройд

    $800

    Требуется написать библиотеку обмена данными с сервером по TCP/IP протоколу. Смартфон соединяется к серверу устанавливается TCP соединение и производится обмен сообщениями.  Протокол жестко документирован. От кода требуется полные проверки на входящих ...

    GitJava
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Android проект

    Приветствую Ищу пару человек для андройд разработки . Подробности при общении Если есть опыт в командной работе буду рад. Для начала как дополнительный заработок, так проект личный и просто идея. ...

    AndroidJava
    Мобильные приложения14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

serovmotya
Мотя 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$55
10 баллов
4 года назад
Seo исправить и косяки
Очень хороший заказчик, приятно работать.
Взял деньги и пропал
Ответный отзыв
Neko_art_design_
Регина 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Нарисовать в векторе пару пингвинов
заказчик всегда был на связи
отлично
Ответный отзыв
Anvar27
Анвар 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Верстка таблицы CSS
CSS
Отвечал на вопросы вовремя, отзывчивый, вежливый и коммуникабельный. Оплата совершена в срок. Рекомендую!
Оперативно, хорошо - рекомендую!
Ответный отзыв
milaley
26 лет
6 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Контент заполнение сайта.
Была рада работать с Михаилом. Отличный заказчик, оплата во время. Рекомендую к сотрудничеству!
Отлично , все в срок.
Ответный отзыв
gev511
34 года
15 лет в сервисе
Был
20 часов назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Nodebb
MongoDB
Был рад сотрудничать с Михаилом, оплата и все остальное в срок.
+5
Ответный отзыв
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