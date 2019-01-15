maximusnet

Требуется помощь в оптимизации интернет-магазина на платформе Битрикс. Необходимо исправить ошибки, указанные в жалобах Google, и улучшить видимость сайта в поиске. Также требуется консультация по работе с Google Merchant и анализ причин, по которым не прошла покупка.
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт4 года назад
Требуется создать векторные изображения пары пингвинов для использования на сайте. Необходимо изобразить пингвина замерзшего и пингвина на рыбалке. Рассмотреть также варианты с пингвином на охоте и пингвином, которому жарко. Дизайн должен быть ярким и привлекательным.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
установить битрикс и проверитьСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Надо сверстать страницу таблицу Таблицы должна быть на отзывчивой верстке а когда заходят с мобильного должна через медиа запросы делать таблицу потолще и кнопки другие и вместо фото значок. Желательно чистый CSSHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Заполнение сайта картинками. Где подрезать где скачать и забить ссылку в эксель. Скопировать описание если будет Позиций много >7000 Не срочно постепенноНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Установка nodeBB mongodb, mail , ngnix , SSL на vps, все настройки для стабильной и безопасной работы Показать как в нем создавать категории кроме трех базовыхСистемное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
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Есть 100 объявлений на одном ресурсе. Требуется периодическая выгрузка фотографий в объявления по причине периодической чистки этих фотографий из-за водяных знаков. Проверка наличия фотографий в объявленииНастройка времени выгрузкиВыгрузка фотографий в обявленияВеб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перенести справочники, остатки. Особое условие : Базы локализованные Казахстан Нужно чтобы четко без ошибок перенеслось : Номенклатура с штрихкодами + картинками Контрагенты1С-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нарисовать в таком же стиле грузовые автомобили разных марок по фотографиямИллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт6 лет назад
Выгрузка на сайт объявлений раз в неделю.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
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Нужно сделать вот типа такого чтобы на мобильных можно было крутить http://sachinchoolur.github.io/lightslider/ Битрикс 18 Подключить и проверить Есть страница и на ней нужен слайдерHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно проверить, проанализировать, и дать итог по какой причине сайт плохо виден в поиске. Если будет возможность за дополнительную плату помочь с решением проблемПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Zadarma АТС Надо подружить GSM шлюз OpenVox WGW1002G c АТС как внешняя линия. Вроде просто, но шлюз поднимает трубку определяет номер, и бросет трубку. Тех поддержке задарма по... Надо найти почему ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Настроить ОС (линукс) для 1с сервсер, скуль, показать как бэкапы делать, прикинуть примерную стоимость обслуживания при обновлениях. 1С КА2 с изменениями. До 3 рабочих мест, можно файловую или постгрес. Главное чтобы не тормозила. ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
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Добавить две страницы и обновить сайт ДжумлаСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
1C УТ Последний релиз Казахстан Посмотреть почему обработка выгрузки на сайт не выгружает количество товара. Исправить.1С-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен сайт на вордпресе умл или еще что нибудь надежное Тематика автомобильная под немецкий брэнд. Сайт состоит из одной страницы Графика не сложная , но должно быть типа такого. trokot.kz ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
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Нужен логотип на выбор варианты, для фирмы по названию Сразу подготовить в трех форматах ЧБ лого для бумаги Цветной для сайта Фавайкон простойЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
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Требуется написать библиотеку обмена данными с сервером по TCP/IP протоколу. Смартфон соединяется к серверу устанавливается TCP соединение и производится обмен сообщениями. Протокол жестко документирован. От кода требуется полные проверки на входящих ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Приветствую Ищу пару человек для андройд разработки . Подробности при общении Если есть опыт в командной работе буду рад. Для начала как дополнительный заработок, так проект личный и просто идея. ...Мобильные приложения14 заявокЗакрыт9 лет назад