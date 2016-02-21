Android проект

  1. Биржа фриланса
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Закрыт14 заявок259 просмотров

Приветствую

Ищу пару человек для андройд разработки . Подробности при общении

Если есть опыт в командной работе буду рад.

Для начала как дополнительный заработок, так проект личный и просто идея.

Условия

  • Java
  • Опыт в разработке под андройд
  • SQLlite
  • Желание работать
AndroidJava
9 лет назад
maximusnet
Михаил 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров