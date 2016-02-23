Написание серверной части для мобильного приложения по доставке воды

Добрый день.

Нужно написать серверную часть для мобильного приложения по доставке воды по городу. И предоставить API для приложения на Андроид.

Прототип приложения прикреплен к заданию.

Всего будет 6 позиций товаров.

С вас цена:

1. Без админ панели

2. С админ панелью

Ребята с космическимим ценами проходите мимо, я знаю что это сделать можно за пол дня.