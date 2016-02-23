Написание серверной части для мобильного приложения по доставке воды

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  2. Мобильные приложения
Завершен2 заявки178 просмотров

Добрый день. 

Нужно написать серверную часть для мобильного приложения по доставке воды по городу. И предоставить API для приложения на Андроид.

Прототип приложения прикреплен к заданию.

Всего будет 6 позиций товаров. 

С вас цена:

1. Без админ панели

2. С админ панелью

Ребята с космическимим ценами проходите мимо, я знаю что это сделать можно за пол дня.

Android
9 лет назад
Safari21
31 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

SH4RL
34 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Всё отлично.

Заявки фрилансеров

SH4RL
34 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад