Есть адаптивная версия сервиса, нужно по её образу и подобию сделать приложения, backend полностью с нас. Нужна Andoid и iOS версия. Заявки рассматриваются только от конечных исполнителей.
Написание серверной части для мобильного приложения по доставке воды
Добрый день.
Нужно написать серверную часть для мобильного приложения по доставке воды по городу. И предоставить API для приложения на Андроид.
Прототип приложения прикреплен к заданию.
Всего будет 6 позиций товаров.
С вас цена:
1. Без админ панели
2. С админ панелью
Ребята с космическимим ценами проходите мимо, я знаю что это сделать можно за пол дня.
Выбранный исполнитель
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