Разработка простого приложения под Андроид

Добрый день. Нужно разработать приложение для доставки воды по городу под Андроид. Необходимо написать клиентскую часть. Прототип приложения прикреплен к заданию. Дизайн приложения предоставлю.

Подтверждение номера телефона клиента (отправка смс) реализовывать не нужно.

От вас:

1. Указать стоимость и срок разработки из расчета по прототипу.

2. Предоставить портфолио.

3. Указать отдельно стоимость, если добавить подтверждение номера по смс, а так же подключить готовые городские схемы Google (яндекс) для определения адреса доставки. P.S. чуть позже будет разработка под iOS. было бы интересно работать с одним заказчиком.