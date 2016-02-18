Разработка простого приложения под Андроид

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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Добрый день. Нужно разработать приложение для доставки воды по городу под Андроид. Необходимо написать клиентскую часть. Прототип приложения прикреплен к заданию. Дизайн приложения предоставлю.

Подтверждение номера телефона клиента (отправка смс) реализовывать не нужно. 

От вас:

1. Указать стоимость и срок разработки из расчета по прототипу.

2. Предоставить портфолио.

3. Указать отдельно стоимость, если добавить подтверждение номера по смс, а так же подключить готовые городские схемы Google (яндекс) для определения адреса доставки. P.S. чуть позже будет разработка под iOS. было бы интересно работать с одним заказчиком.

AndroidiOS
9 лет назад
Safari21
31 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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