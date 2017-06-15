Требуется разработать мобильное приложение под iOS и Android

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен6 заявок214 просмотров

Требуется разработать мобильное приложение под iOS и Android

Доброго времени суток!  

Требуется разработать мобильное приложение. Аналог lalafo.kg/  

Под: ios и android  

Бюджет: 2000$. Нужно под ключ.

Оплата без предоплаты, денежным переводом: " Золотая Корона", комиссию оплачиваем мы сами.

AndroidiOS
9 лет назад
artlab_team
39 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pushnovn
29 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$30
60 дней
Все ок
Всё хорошо.

Заявки фрилансеров

pushnovn
29 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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