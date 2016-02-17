Разработка приложения для iOS

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок147 просмотров

Добрый день! Сейчас в работе два проекта, на этапе эскизов и интерфейсов.Один для учета торговых представителей, другой - каталог доставки для США.iOS developer

objective-c/swift

1 year experience +

developing applications for iPhone

UIKit, core data, json. memory management, storyboard. SDK ios 7+

third-party libraries. svn, git, cocoapods, restkit

Заранее признателен за отклик

GitiOSSwift
9 лет назад
alexxx777
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров