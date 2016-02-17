Интересует разработка IOS приложения для iPhone. Проект - аналог сайта vsesdal.com или homework.ru Сейчас более актуален вопрос создания "шаблона" данного проекта, далеко не законченного приложения. В скором времени надо продемонстрировать (хотя ...
Разработка приложения для iOS
Добрый день! Сейчас в работе два проекта, на этапе эскизов и интерфейсов.Один для учета торговых представителей, другой - каталог доставки для США.iOS developer
objective-c/swift
1 year experience +
developing applications for iPhone
UIKit, core data, json. memory management, storyboard. SDK ios 7+
third-party libraries. svn, git, cocoapods, restkit
Заранее признателен за отклик
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