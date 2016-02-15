Разработать мобильное приложение

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Закрыт8 заявок238 просмотров

Надо разработать по макетам мобильное приложение iOS и Android с бекендом.

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AndroidiOS
9 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров