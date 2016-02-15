Необходимо написать приложение, которое управляет эмулятором мобильного телефона. (Android, iOS или др.) В эмуляторе нужно установить определенное приложение. В конкретный момент времени требуется нажатие нужных кнопок, вместо пользователя.
Разработать мобильное приложение
Надо разработать по макетам мобильное приложение iOS и Android с бекендом.
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