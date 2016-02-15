Разработать мобильное приложение

Доброго дня! Есть программа под windows mobile которая работает с внешним устройством(монетоприемником) по rs232b и ИК-порт. Исходников нет. Нужно написать подобную под андройд, интерфейс проги достаточно маленький. Программа считывает данные с rs232 и сохраняет в ...